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Coahuila

GMMA y Mana Ministerios invitan a evento evangelístico en Nava

GMMA y Mana Ministerios convocan a un evento evangelístico con oración, música y reflexión en la plaza del Encino de Nava, Coahuila.

Por Alberto Ibarra Riojas - 21 mayo, 2026 - 02:52 p.m.
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      NAVA, COAH. — Integrantes de GMMA (Global Medical Missions Alliance) y Mana Ministerios invitaron a la ciudadanía a participar en un evento evangelístico que se realizará el próximo domingo 24 de mayo a las 7:00 de la tarde en la plaza del Encino.

      Los organizadores informaron que la actividad será de acceso libre y contará con oración, mensaje, música y dramas, buscando ofrecer un espacio de convivencia y reflexión para familias y jóvenes de la comunidad.

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      Actividades del evento

      Durante el encuentro también se compartirán testimonios y dinámicas enfocadas en fortalecer valores y promover un ambiente de unión entre los asistentes, en una actividad dirigida a personas de todas las edades.

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      Participación esperada

      Se espera la participación de ciudadanos de Nava y municipios cercanos, quienes podrán disfrutar de una noche de convivencia en un ambiente familiar y espiritual.

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