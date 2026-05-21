GMMA y Mana Ministerios invitan a evento evangelístico en Nava

NAVA, COAH. — Integrantes de GMMA (Global Medical Missions Alliance) y Mana Ministerios invitaron a la ciudadanía a participar en un evento evangelístico que se realizará el próximo domingo 24 de mayo a las 7:00 de la tarde en la plaza del Encino.

Los organizadores informaron que la actividad será de acceso libre y contará con oración, mensaje, música y dramas, buscando ofrecer un espacio de convivencia y reflexión para familias y jóvenes de la comunidad.

Actividades del evento

Durante el encuentro también se compartirán testimonios y dinámicas enfocadas en fortalecer valores y promover un ambiente de unión entre los asistentes, en una actividad dirigida a personas de todas las edades.

Participación esperada

Se espera la participación de ciudadanos de Nava y municipios cercanos, quienes podrán disfrutar de una noche de convivencia en un ambiente familiar y espiritual.