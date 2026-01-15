Sari Pérez Cantú inicia Brigadas de Salud en Frontera para atender a la población

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de llevar atención médica preventiva directamente a las colonias de Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú dio el arranque oficial a las Brigadas Municipales de Salud "Con Orden y Rumbo" en la Plaza Héroe de Nacozari, reafirmando que la salud de las y los ciudadanos es una prioridad permanente para el Gobierno Municipal.

Las brigadas son coordinadas por el Departamento de Salud Pública Municipal, a cargo del doctor Miguel Ángel Sánchez Leija, y se desarrollan en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud de Coahuila. A través de este esfuerzo, las brigadas recorrerán semanalmente los distintos sectores del municipio, atendiendo de manera directa las necesidades de la población.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de las familias fronterenses, al acercar servicios esenciales sin que las personas tengan que desplazarse largas distancias. Las brigadas ofrecen consultas médicas gratuitas, entrega de medicamento, vacunación para completar esquemas, detección oportuna de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, promoción de estilos de vida saludables, así como atención para animales de compañía, incluyendo desparasitación, baños garrapaticidas y aplicación de la vacuna antirrábica.

Pérez Cantú subrayó que este esfuerzo es posible gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y las instancias de salud, reconociendo el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, lo que permite ampliar la cobertura de atención y responder con mayor eficacia a las necesidades reales de la ciudadanía.

Finalmente, la alcaldesa reiteró que las Brigadas Municipales de Salud "Con Orden y Rumbo" llegarán a todas las colonias de Frontera, brindando atención sin distinciones y fortaleciendo la prevención, la cercanía y el cuidado de la salud, como parte de una visión de ciudad más ordenada, solidaria y preparada para seguir avanzando.