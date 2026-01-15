Incendio consume tejaban en La Peñita, Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Un incendio registrado la mañana de este jueves consumió por completo un tejaban ubicado sobre la calle Abelardo Rodríguez, en la colonia La Peñita, al poniente de Saltillo.

El fuego provocó cuantiosos daños materiales, aunque no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el siniestro se habría originado luego de una confrontación entre habitantes del sector, derivada del presunto robo de una bocina. Tras la discusión, un individuo presuntamente habría provocado el incendio de manera intencional.

La estructura afectada, elaborada con madera, cartón y lámina, fue rápidamente alcanzada por las llamas, lo que facilitó su propagación hasta quedar reducida a cenizas.

El joven que habitaba el lugar, identificado como Peter, logró ponerse a salvo antes de que el fuego se extendiera.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudieron al sitio para controlar y sofocar el incendio, mientras que agentes de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer responsabilidades.

