Instituto Electoral de Coahuila solicitará ampliación presupuestal

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) consideró insuficiente el presupuesto de 500 millones de pesos autorizado recientemente por el Congreso del Estado para la organización del proceso electoral en el que se renovarán las diputaciones locales, por lo que prevé solicitar una ampliación presupuestal en los próximos días.

El consejero presidente del organismo, Óscar Rodríguez Fuentes, explicó que el IEC había solicitado originalmente 609 millones de pesos, cifra calculada con base en el ajuste inflacionario y en los costos del proceso electoral inmediato anterior; sin embargo, el monto aprobado quedó por debajo de lo requerido, lo que obligará al instituto a realizar ajustes en su operación.

"El presupuesto se diseñó considerando la inflación y la experiencia del último proceso electoral, lo que nos daba un estimado cercano a los 595 millones de pesos, y con algunos ajustes alcanzaba los 609. No obstante, el Congreso autorizó únicamente 500 millones, lo que nos coloca en una situación complicada para un proceso que ya está en marcha", indicó.

Impacto en los programas del IEC

Rodríguez Fuentes señaló que la restricción de recursos impactará principalmente en los programas de educación cívica y de participación ciudadana, así como en los procedimientos de licitación para la impresión de boletas y la producción del material electoral, incluida la difusión institucional.

Ante este escenario, adelantó que será necesario gestionar una ampliación presupuestal para garantizar la adquisición del material indispensable para la jornada electoral. "Prácticamente nos veremos obligados a solicitar recursos adicionales para cubrir estas necesidades básicas", precisó.

Prerrogativas para partidos políticos

En lo que respecta a las prerrogativas para los partidos políticos, el consejero presidente aclaró que estos recursos no serán objeto de recorte, ya que se trata de un fondo irreductible que asciende a 152 millones de pesos, por lo que los ajustes se reflejarán únicamente en la operación interna del instituto y en la contratación de personal.

Finalmente, Rodríguez Fuentes subrayó que la solicitud de ampliación deberá presentarse a finales de este mes, a fin de cumplir en tiempo y forma con los procesos de licitación del material electoral, la impresión de boletas y la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), etapas clave para el desarrollo adecuado de la elección.