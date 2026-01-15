Éxito en Coahuila: Menos quejas por discriminación gracias a estrategias preventivas

SALTILLO, COAH.- Las estrategias de prevención y sensibilización implementadas en los sectores educativo y empresarial de Coahuila han permitido generar una mayor conciencia social sobre prácticas de discriminación que anteriormente se encontraban normalizadas, lo que contribuyó a que durante el año pasado se registraran solo 14 quejas formales por este motivo.

Lo anterior lo dio a conocer Patricia Yeverino Mayola, titular de la Unidad para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el estado.

La funcionaria destacó que estas acciones responden a la instrucción del secretario de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), Enrique Martínez y Morales, de reforzar las políticas preventivas en todos los ámbitos, con el objetivo de avanzar hacia la construcción de una sociedad libre de prejuicios y exclusión.

Yeverino Mayola explicó que la discriminación suele manifestarse en la vida cotidiana sin que muchas personas sean conscientes de ello, pese a que se trata de conductas que tienen implicaciones legales previstas en el Código Penal.

En este sentido, subrayó la importancia de que la ciudadanía conozca sus derechos y sepa que las víctimas cuentan con asesoría jurídica, además de atención integral y acompañamiento psicológico especializado a través de esta unidad.

Detalló que las quejas registradas durante el año anterior estuvieron relacionadas principalmente con temas de discapacidad, religión y VIH.

De igual manera, señaló que algunos casos lograron resolverse mediante convenios de conciliación, mientras que otros continúan en proceso debido a la complejidad y duración de los procedimientos legales.

Acciones de la autoridad

Respecto al seguimiento de las denuncias, indicó que una vez presentada la queja se notifica a la parte señalada, la cual dispone de cinco días para presentar un informe detallado. Posteriormente se lleva a cabo una audiencia de pruebas y se plantea la posibilidad de un proceso de mediación.

En caso de no alcanzarse un acuerdo, se continúa con el periodo probatorio y la resolución correspondiente, cuyos tiempos varían según las pruebas aportadas por las partes.