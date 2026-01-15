Enfermedades respiratorias generan crisis económica en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Las enfermedades respiratorias se han convertido en un nuevo golpe para la economía de las familias, especialmente ante las temperaturas cambiantes y los descensos del termómetro por debajo de los 10 grados registrados en la región.

En los hogares con niños pequeños, el impacto es mayor, ya que atender una enfermedad respiratoria representa un gasto que no siempre está contemplado dentro del presupuesto familiar. Consultas médicas, medicamentos y tratamientos prolongados elevan rápidamente el desembolso.

De acuerdo con testimonios recabados, una consulta médica puede costar entre 800 y mil pesos, a lo que se suman medicamentos cuyo precio supera fácilmente los 200 pesos, dependiendo del diagnóstico y la duración del tratamiento.

Hortencia, madre de familia y habitante de Ramos Arizpe, relató que su hija de dos años fue diagnosticada con influenza, situación que la ha obligado a gastar más de dos mil pesos para cubrir consultas y medicamentos necesarios para la mejoría de la pequeña, un tratamiento de tan solo una semana.

Se trata de un gasto imprevisto que se repite en numerosos hogares, principalmente entre quienes están más expuestos a los cambios bruscos de temperatura y carecen de acceso a servicios de salud públicos inmediatos.

¿Cómo afecta la economía familiar?

Aunque algunas familias optan por acudir a farmacias con consultorio como una alternativa para reducir costos, el ahorro es limitado. En estos establecimientos, la consulta oscila entre 60 y 80 pesos; sin embargo, al sumar medicamentos, inyecciones y aplicaciones, el gasto total puede alcanzar hasta los mil pesos.

Ante este panorama, padres de familia coinciden en la importancia de la prevención, el abrigo adecuado y la atención oportuna, ya que una enfermedad respiratoria no solo afecta la salud, sino también la estabilidad económica del hogar.