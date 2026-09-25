Atención médica y servicios veterinarios gratuitos llegan a vecinos de Frontera

Servicios veterinarios gratuitos para mascotas y atención médica para vecinos fueron acercados a la colonia San Cristóbal de Frontera mediante la brigada Mejora la Salud de tus Mascotas, como parte de las acciones de prevención sanitaria en el sector.

La jornada contó con la participación del Municipio, Mejora y la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, que instaló servicios a través del área de Vectores para acciones relacionadas con la prevención del dengue, además de consultas médicas, detección de diabetes, optometría, salud nutricional y corte de cabello, entre otros.

Durante la brigada, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, destacó que estas acciones se realizan mediante la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y la participación de los vecinos. "Es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como administración pública, pero el saber que hemos estado haciendo beneficio para ustedes, atendiendo este sector, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí", expresó.

La Alcaldesa señaló que durante aproximadamente 15 días se han mantenido acciones de atención y prevención en el sector, particularmente ante la presencia de garrapatas y el riesgo de enfermedades asociadas con estos parásitos.

Pérez Cantú hizo un llamado a las familias a mantener limpios sus hogares, patios y frentes de las viviendas, además de brindar atención y desparasitación a las mascotas que viven dentro de las casas. "Si ustedes como vecinos no nos apoyan en chapear, en ponerle atención a estos seres que viven dentro de sus hogares y darles la atención y la calidad que ellos necesitan, entonces no pudiéramos lograr lo que se está logrando", señaló.

Recordó que la rickettsia es una enfermedad que puede afectar seriamente la salud, por lo que pidió actuar de manera inmediata ante cualquier detección de garrapatas y reportarla a las autoridades. "Cualquier detección que ustedes tengan, avísenos inmediatamente", pidió.

La Presidenta Municipal destacó además la coordinación con la Secretaría de Salud para realizar acciones de fumigación y prevención, así como la importancia de desparasitar a las mascotas para reducir la presencia de garrapatas en los hogares.

Durante el recorrido por la brigada, Pérez Cantú invitó a los vecinos a aprovechar los servicios disponibles, entre ellos consulta médica gratuita y medicamentos, optometría con lentes a bajo costo y corte de cabello. También destacó la entrega de una tarjeta de Salud Popular a una de las beneficiarias y reconoció la atención que, dijo, se brinda en el Hospital Amparo Pape.

La Alcaldesa agradeció la participación del doctor Faustino Aguilar Arocha, de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, así como de los equipos de Mejora, Salud y Vectores que participaron en la jornada.

Finalmente, reiteró que la prevención requiere la participación tanto de las autoridades como de los habitantes, particularmente mediante la limpieza de los hogares y el cuidado responsable de las mascotas. "Segura estoy que ya no va a haber más problemas aquí mientras ustedes me mantengan sus casas y sus patios limpios", expresó.