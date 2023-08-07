Atiende Hugo a ciudadanos

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez recibió en su despacho a habitantes de distintas colonias de San Buenaventura quienes a la vez hicieron importantes gestiones.

Muy sonriente con motivo del día de su cumpleaños, el Edil se dedicó a atender a gestores de algunos proyectos de Infraestructura, así como luminarias y bacheo.

Hizo compromisos de trabajo e invitó a los ciudadanos a estar presente en algunos arranques de obra que está por definir la fecha entre ellos en materia de Educación y deportes.

Los sambonenses además de felicitar al alcalde por otra vuelta más al calendario, le reiteraron su confianza al ser testigos del cambio en el sector Urbano y rural.