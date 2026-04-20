Atlético Borja logra emocionante victoria ante Pumas Occi: 5-4

Cristian Garza firmó un par de anotaciones para guiar al Atlético Borja a conseguir un apretado triunfo por marcador de 5-4 ante el sotanero Pumas Occi, en uno de los partidos más intensos que registró la jornada 4 de la categoría Primera 'A'. La escuadra de la colonia Borja refrendó su buen nivel futbolístico en la parte inicial de la campaña al ligar su tercera victoria, contando con un valioso doblete de Garza que fue reforzado con goles de Manuel Riojas, Cristopher Gaytán y Ramiro Beltrán para remachar el resultado. Los felinos de la Occidental mostraron una clara mejoría respecto a las tres fechas anteriores, encontraron el gol, pero no les alcanzó para evitar su cuarto revés consecutivo. Solo lograron recortaron la diferencia, contando con goles de Jesús Camacho, Alberto Vázquez y un doblete de Eliut González.

Con una contundente ofensiva en el primer tiempo, el equipo de Cobras labró una clara victoria por marcador de 6-3 ante Coyotes Borja, en otro cotejo de la categoría Primera 'A'. Miguel Espinoza se hizo presente en el marcador a los minutos 11 y 13, Luis Rangel marcó al 19 y 30, mientras que Gil Rodríguez apareció con anotaciones a los minutos 35 y 73 para redondear la victoria, tercera en el presente para las serpientes; por su parte, la manada descontó en la parte complementaria con tantos de Josimar García al 45´ y 58´, mientras que Alejandro Padilla anotó al minuto 47.

Miguel Espinoza brilla en otra victoria de Cobras, que supera a Coyotes Borja. La escuadra de Cobras se posiciona como uno de los equipos más fuertes de la liga, consolidando su juego ofensivo y demostrando un gran nivel de competencia en esta temporada.