Dual realiza jornada de empleo en Sabinas para costura automotriz

SABINAS, COAH.- La empresa Dual, con sede en Monclova, realiza este día una jornada de empleo en la región carbonífera para contratar personal con experiencia en costura automotriz. Así lo informó Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del Trabajo en la región, quien destacó la importancia de esta oportunidad laboral.

"Tenemos una jornada de empleo muy importante para todas aquellas personas que andan buscando un empleo. Esta mañana la empresa Dual está entrevistando personas para costura automotriz con experiencia", explicó Morales Iribarren. Detalló que Dual es una empresa de Monclova que traslada diariamente a su personal: los recoge por la mañana y los regresa por la tarde.

La funcionaria señaló que la empresa ofrece todas las prestaciones de ley y un ambiente laboral cordial. "Es una empresa muy noble, con todas las prestaciones de ley y donde van a tener una convivencia muy cordial. Son muy agradables y tienen todo el tacto para tratar a todas las personas que están trabajando para ellos", afirmó. Agregó que quienes califiquen en las entrevistas de hoy serán trasladados a Monclova para pruebas y exámenes, con el objetivo de que inicien labores a partir de mañana.

En esta jornada se ofertan alrededor de 50 vacantes, aunque existe margen para contratar a más personas. Morales Iribarren destacó que ya son más de 62 personas de Sabinas las que laboran con Dual, además de trabajadores de Barroterán y otros minerales de la carbonífera. "Me da mucho gusto porque sabemos que aquí en la carbonífera tenemos mano de obra calificada y tenemos también los mejores profesionistas", expresó.

La subsecretaria subrayó que estas acciones responden a la instrucción del gobernador Manolo Jiménez de generar empleo para mejorar la calidad de vida de los coahuilenses. "¿Qué es lo que quiere el gobernador Manolo Jiménez? Que todas las personas tengan un empleo para que vivan mejor y tener una mejor calidad de vida, teniendo empleo y teniendo seguridad como está Coahuila, que somos número uno a nivel nacional, el mejor estado para vivir", concluyó. Invitó a los interesados a acudir a la jornada, señalando que cuentan con solicitudes para quienes no lleven la propia.