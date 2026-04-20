Mal clima obliga a suspender festejo del Día del Niño en Valle Dorado

SABINAS, COAH.- La Fundación Bravitos de Corazón informó la suspensión del evento con motivo del Día del Niño que se tenía programado para este lunes en la comunidad de Valle Dorado, debido a las condiciones climatológicas adversas en la región.

La presidenta de la fundación, Claudia Andrade Bernal, señaló que la decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la integridad de las niñas, niños y sus familias, priorizando en todo momento la seguridad de los asistentes.

El evento estaba previsto para realizarse a las 17:00 horas; sin embargo, ante el riesgo que representan las condiciones del clima, se determinó posponer la actividad para evitar cualquier incidente.

La fundación dio a conocer que el festejo será reprogramado para el próximo miércoles 29 de abril, en el mismo horario y lugar originalmente establecidos, por lo que invitó a la comunidad a mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Finalmente, Claudia Andrade Bernal agradeció la comprensión de la ciudadanía ante este ajuste, reiterando su compromiso de brindar espacios seguros y agradables para la convivencia de las familias.