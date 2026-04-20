Mujer de la tercera edad lesionada por munición en Sabinas

SABINAS, COAH.- Arnold Mendoza, paramédico de la Cruz Roja Mexicana en Sabinas, informó sobre la atención brindada a una mujer de la tercera edad que resultó lesionada por el impacto de una munición, aparentemente una posta, durante la mañana de este lunes.

El hecho ocurrió en la calle Madero, en la zona centro, frente a las oficinas de Telecomm, donde la afectada se encontraba esperando turno para realizar un trámite. "Se nos reporta vía telefónica una persona lesionada por un impacto de lo que probablemente sea una tipo posta", explicó Mendoza.

Al arribar al lugar, los elementos de la unidad 205 de Cruz Roja localizaron a la afectada, identificada como María N, adulta mayor, quien presentaba una lesión a la altura de la cadera. El paramédico detalló que el proyectil no logró perforar la piel. "Tenemos el conocimiento de que no perfora parte de la ropa ni de la piel; el impacto llega solamente a golpear", precisó.

Ante ello, el personal de la institución realizó la valoración correspondiente y procedió únicamente a la curación del área afectada para mitigar el dolor causado por el golpe. "Solamente se le hace la curación correspondiente y pues ya es el que daría el dolor del golpe", señaló. La paciente no requirió traslado hospitalario tras la atención prehospitalaria.

Finalmente, puntualizó que elementos de Seguridad Pública se hicieron cargo de la escena para iniciar las indagatorias y esclarecer los hechos. "Seguridad Pública es la que se está encargando de estos hechos, más que nada para tener conocimiento sobre lo que acaba de ocurrir sobre esta mañana del día lunes", concluyó el paramédico.