Postura de la iglesia católica sobre eutanasia en Sabinas

SABINAS, COAH.- El párroco de la iglesia de San Francisco de Asís en este municipio, Mariano Carrillo Alba, reiteró la postura de la iglesia católica frente a la iniciativa de "muerte digna" que actualmente se analiza en el Senado de la República, la cual contempla la posibilidad de una muerte anticipada para personas con enfermedades graves.

El sacerdote afirmó que la posición de la Iglesia se mantiene sin cambios y calificó dicha propuesta como eutanasia. "Sigue siendo la misma la postura de la Iglesia católica. Sí, eso es eutanasia al final de cuentas", expresó, al subrayar que desde la fe la vida es considerada un don otorgado por Dios, quien es el único con la facultad de disponer de ella.

Carrillo Alba explicó que, aunque el sufrimiento humano puede resultar difícil de comprender, la fe brinda respuestas y sentido ante estas circunstancias. "Algunas veces no alcanzamos a comprender esto, pero Dios nos va dando luz; a la luz de la fe nos va dando respuesta", señaló.

Asimismo, sostuvo que tanto los momentos de bienestar como los de enfermedad forman parte del plan divino. Indicó que la vida incluye etapas de alegría, éxito, tristeza y dolor, y que todas ellas tienen un propósito dentro de la visión cristiana. En ese sentido, destacó que la fe permite a las personas encontrar fortaleza incluso en medio de la enfermedad.

Finalmente, el párroco advirtió que legislaciones que abren la puerta a prácticas como la eutanasia o el aborto pueden contravenir las leyes de Dios. No obstante, insistió en que el reconocimiento de la condición humana y la confianza en un plan divino son fundamentales. "Dios tiene un plan para cada persona, un plan de salvación, aunque en algunos momentos no lo comprendamos", concluyó.