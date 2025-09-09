Suspenden STPS mina Drumak Tras quedar atrapados 8 mineros

SABINAS, COAH.- A raíz de los hechos registrados en la mina Drumak S.A de C.V. donde la noche de este pasado lunes, quedaron atrapados 8 mineros por más de 7 horas, el complejo de carbón fue asegurado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ordenando la suspensión de los trabajos en tanto se realiza una inspección en dicho sitio sobre lo sucedido.

Lo anterior fue confirmado por el licenciado Julio Sánchez Morales, subdelegado de la STPS, destacando que por fortuna los trabajadores fueron rescatados con bien tras presentarse un desperfecto en el malacate que sirve para extraer a los mineros del fondo de la tierra.

"Hoy extendemos nuestra solidaridad a las familias y, a los mismos mineros, quienes afortunadamente salieron con bien, puesto que desde el momento en que fuimos notificados de lo ocurrido, personal de la Secretaría de Trabajo se hizo presente en la mina, al igual que un inspector, además de Carlos Brito, director general de Concertación Social, recibiendo apoyo por parte de los cuerpos de emergencia y Protección Civil", destacó la autoridad.

Precisó que la mina estaba inspeccionada y el día de hoy se realiza la investigación pertinente para determinar que consecuencia habría en ese sentido, toda vez que preliminarmente la medida precautoria que en su momento dictaron, se está verificando si se cumplió o no, sin detallar más sobre el tema, únicamente informando que, fue el mes pasado cuando realizaron la inspección.

Sánchez Morales añadió que, también abrirán una investigación en torno al porqué omitieron reportar el hecho ante la autoridad competente, desde el momento que se presentó la situación poniendo en riesgo a los trabajadores.

Cabe señalar, los mineros ya fueron dados de alta durante la madrugada de este martes, todos están asegurados y, se encontraban laborando cerca de 16 trabajadores del turno de día al momento del accidente, sin embargo 8 de ellos sí lograron salir en su momento de las entrañas de la tierra, el resto permanecieron atrapados al presentarse una falla mecánica en el sistema del malacate, hasta que fueron rescatados.