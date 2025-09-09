Brayan, hijo de dirigente panista en Castaños, señalado por violencia contra su pareja

CASTAÑOS, COAH.- Brayan, hijo de una dirigente panista en este municipio, enfrenta señalamientos por agresiones constantes contra su pareja, una joven madre de la colonia Libertad, a quien ha golpeado en diferentes ocasiones incluso frente a su bebé.

De acuerdo con familiares de la víctima, las agresiones se han repetido en riñas y episodios donde Brayan, bajo los efectos de estupefacientes, no solo ha violentado a su pareja, sino también a su propia familia: a su madre, a su padre y a su hermana embarazada.

Pese a este historial, aseguran que es la madre de Brayan quien lo sigue defendiendo. "La joven llegó con su bebé en brazos a pedirle ayuda, pero en lugar de apoyarla, la señora se puso del lado de su hijo y hasta culpó a la muchacha, diciendo que ella tenía la culpa de que él la golpeara", señalaron testigos cercanos al caso.

La afectada acudió al Centro de Empoderamiento de la Mujer e interpuso una denuncia formal, sin embargo, hasta el momento no se ha procedido contra Brayan. Por el contrario, la madre del señalado ha iniciado acciones legales contra la familia de la víctima, lo que ha generado impotencia e indignación.

La joven hoy vive con temor, pues Brayan continúa buscándola en su domicilio y no existe una medida de protección efectiva que le garantice seguridad.

"Ella ya denunció, ya pidió ayuda, pero no pasa nada. Brayan anda libre como si nada y todos sabemos lo que ha hecho. ¿Qué esperan para detenerlo?", expresó un familiar de la víctima '.