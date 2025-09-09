Éxito en el Torneo de Brigadas en Zaragoza

Zaragoza, Coah.– Con gran entusiasmo, se llevó a cabo el torneo de brigadas en el Centro de Capacitación Noreste de la CFE, donde participaron equipos de Protección Civil y Bomberos de la región. Durante el evento, se pusieron a prueba las habilidades de respuesta ante emergencias, el trabajo en equipo y la rapidez en la atención de distintas situaciones.

Fernando Fercho M., Eduardo "Lalo" Manzano y Ana Manzano López fueron invitados como jueces del torneo, reconociendo la dedicación y esfuerzo de los participantes, quienes demostraron disciplina y compromiso en cada actividad.

La competencia también permitió reforzar técnicas de seguridad y coordinación entre los brigadistas, fortaleciendo su preparación ante situaciones reales.

Los brigadistas se mostraron orgullosos de representar a su comunidad y de poder contribuir a la protección de los vecinos en momentos de emergencia. Vecinos y familiares que asistieron a presenciar el torneo destacaron la pasión y entrega de los participantes, lo que refuerza la confianza en su labor diaria para salvaguardar a la ciudadanía.