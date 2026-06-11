Víctor Leija escucha a ciudadanos en audiencia en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah. - Como parte del compromiso de mantener un gobierno cercano, sensible y atento a las necesidades de la ciudadanía, el alcalde Ing. Víctor Leija Vega encabezó una nueva edición de la Audiencia Ciudadana, espacio que permite fortalecer el diálogo directo entre la administración municipal y las familias cieneguenses.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas, así como por regidores, directores y personal de las distintas dependencias, el presidente municipal atendió de manera personal a las y los ciudadanos que acudieron para presentar solicitudes, expresar inquietudes y dar seguimiento a diversos planteamientos relacionados con servicios públicos, programas sociales y necesidades comunitarias.

Durante la jornada, cada una de las áreas municipales brindó orientación y atención inmediata, permitiendo canalizar y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas con el objetivo de ofrecer respuestas oportunas y soluciones efectivas.

Al respecto, el alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que estas audiencias representan una herramienta fundamental para mantener una administración cercana a la gente, ya que permiten conocer de primera mano las necesidades de cada sector de la población y trabajar de manera coordinada para atenderlas.

"Escuchar a la ciudadanía, atender sus inquietudes y mantener una comunicación directa con las familias es una prioridad de nuestro gobierno. Queremos que las y los ciudadanos sepan que cuentan con una administración de puertas abiertas, que trabaja todos los días para dar respuesta a sus necesidades y construir juntos un mejor Cuatro Ciénegas", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega señaló que este tipo de acciones fortalecen la confianza entre gobierno y sociedad, además de permitir una mejor toma de decisiones basada en las necesidades reales de la comunidad.

De esta manera, la Administración Municipal reafirmó su compromiso de continuar impulsando espacios de atención directa y participación ciudadana, convencida de que la cercanía con la gente es fundamental para generar soluciones, fortalecer el bienestar social y seguir avanzando en el desarrollo de Cuatro Ciénegas.