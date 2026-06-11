Mons. Humberto González Galindo mejora su salud en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- La Diócesis de Saltillo informó que Mons. Humberto González Galindo ha mostrado una evolución favorable en su estado de salud, lo que ha generado esperanza y gratitud entre la comunidad católica que ha seguido de cerca su proceso de recuperación.

De acuerdo con el comunicado emitido por la autoridad eclesiástica, el sacerdote ha recuperado fuerza y ánimo en los últimos días, además de expresar su deseo de volver a tomar alimentos, señales que son consideradas positivas dentro de su proceso de recuperación.

La Diócesis destacó también que Mons. Humberto pudo recibir la Sagrada Comunión, encontrando en la Eucaristía consuelo y fortaleza espiritual para enfrentar este momento de prueba.

El equipo médico que atiende al prelado mantiene una vigilancia estrecha y espera que las próximas 72 horas transcurran sin complicaciones, periodo que será determinante para evaluar la efectividad del tratamiento y el avance de su recuperación.

La Iglesia diocesana agradeció las muestras de cercanía, solidaridad y afecto recibidas por parte de fieles, familiares y amigos, así como las oraciones que se han elevado por la salud de Mons. Humberto.

Asimismo, la Diócesis encomendó su recuperación al Señor por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos, y del Venerable Monseñor Jesús María Echavarría, recordando que la oración del Pueblo de Dios fortalece y abre caminos de esperanza.

Finalmente, la comunidad católica reiteró su confianza en la misericordia divina y su acompañamiento permanente a Mons. Humberto González Galindo durante esta etapa de recuperación.