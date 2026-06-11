Operativo de seguridad en Saltillo: 400 elementos vigilan eventos deportivos

SALTILLO, Coahuila.- Ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros con motivo de los eventos futboleros y las actividades turísticas programadas en la ciudad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo desplegará un operativo especial de vigilancia con la participación de alrededor de 400 elementos de distintas corporaciones.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que existe una coordinación permanente con la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila y otras instancias de los tres órdenes de gobierno para brindar condiciones óptimas de seguridad y garantizar una experiencia positiva a quienes visiten la capital del estado.

Las acciones de vigilancia se concentrarán principalmente en el Biblioparque Norte, el Centro Histórico y el área donde se desarrollará el FUT FEST, sitios que registrarán la mayor afluencia de personas durante los festejos. Como parte de la estrategia de atención al turismo, la corporación contará con elementos de la Policía Turística capacitados para comunicarse en inglés y brindar orientación a visitantes extranjeros. Actualmente, la corporación dispone de aproximadamente 30 policías turísticos, de los cuales alrededor de 15 son bilingües.

Además, por instrucciones del alcalde de Saltillo, se instalarán lonas informativas en los principales accesos a la ciudad. Estos materiales incluirán códigos QR que permitirán a los visitantes acceder de manera rápida a los servicios de emergencia y realizar reportes en caso de requerir apoyo de las autoridades.

El operativo también contempla el uso de tecnología para fortalecer la vigilancia, incluyendo monitoreo con drones y la participación de la Policía Cibernética para prevenir incidentes y atender cualquier situación relacionada con la seguridad digital. En materia de movilidad, las autoridades implementarán medidas especiales para reducir las afectaciones derivadas del incremento en el flujo vehicular y de posibles manifestaciones o bloqueos.

Garza Félix explicó que ya se cuenta con grúas disponibles para retirar barreras de concreto y habilitar rutas alternas en caso de cierres de vialidades, con el objetivo de minimizar las molestias para trabajadores, estudiantes y automovilistas. Asimismo, se reforzará la presencia de elementos de Tránsito y personal motorizado, quienes estarán a cargo de las labores de control vehicular, orientación vial y atención de incidentes durante el desarrollo de las actividades.

Con estas acciones, las autoridades buscan garantizar la seguridad, la movilidad y la atención oportuna a los miles de asistentes que se esperan durante los eventos deportivos y turísticos que tendrán lugar en Saltillo.