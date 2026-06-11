Comercios de Saltillo ofrecen promociones especiales por La Copa Del Mundo

SALTILLO, Coahuila. - Los comercios del Centro Histórico de Saltillo comenzaron a implementar promociones especiales para turistas y consumidores locales con motivo del inicio de la Copa Mundial, con la expectativa de aprovechar el flujo de visitantes y el ambiente futbolero que genera este evento internacional.

Alan Duarte, presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, informó que desde hace varias semanas los establecimientos trabajan en estrategias de promoción y difusión para atraer clientes y fortalecer la actividad económica de la zona. "Nos estamos preparando con promociones y propaganda para recibir a los visitantes y también al comercio local aquí en Saltillo", señaló.

Duarte explicó que cada negocio aplicará sus propias estrategias comerciales, por lo que las promociones variarán dependiendo del establecimiento. Entre las ofertas destacan descuentos de entre 10 y 20 por ciento, además de bebidas especiales y menús temáticos en diversos restaurantes. "El objetivo es que sea atractivo para la gente. En vez de incrementar los precios, nosotros los estamos disminuyendo para aprovechar este tipo de eventos", comentó.

El dirigente comercial destacó que la Copa Mundial representa una oportunidad histórica para el sector, al considerar que un acontecimiento de esta magnitud no se vivía desde hace cuatro décadas. Además de los beneficios económicos, los comerciantes buscan ofrecer una experiencia integral para quienes visiten el Centro Histórico. Entre los principales atractivos se encuentran la seguridad, la atención personalizada, la variedad de productos y un ambiente enfocado en la pasión por el fútbol. "Estamos ofreciendo seguridad, comercio local, amabilidad, buenos productos y un ambiente agradable y futbolero en el centro", destacó Duarte.

Asimismo, señaló que existe coordinación con locatarios del Mercado Juárez y otros sectores comerciales para que las acciones promocionales beneficien a toda la zona centro de la ciudad. Aunque todavía no existe una estimación precisa sobre la derrama económica que podría generar el evento, las expectativas del sector son positivas. Duarte consideró que parte de la actividad económica derivada de la Copa Mundial podría reflejarse en el comercio local de la capital coahuilense. "Esperamos una gran derrama económica. Es una oportunidad muy importante para nosotros y para fortalecer una economía sana", afirmó.