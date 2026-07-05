Colectivos animalistas se movilizan por caso de Juan N en Monclova

MONCLOVA, COAH.– A más de dos meses del caso que conmocionó a Monclova y despertó indignación en todo el país, asociaciones protectoras de animales volverán a reunirse este 7 de julio en el Centro de Justicia Penal, donde se celebrará la audiencia de apelación dentro del proceso que enfrenta Juan N, de 88 años, acusado del presunto abuso sexual de la perrita Bonita.

La audiencia fue programada para las 12:30 horas, luego de que el Tribunal de Alzada determinara fijar fecha para escuchar los alegatos relacionados con el recurso de apelación, como parte del seguimiento del proceso penal.

El caso cobró relevancia nacional después de que vecinos de la colonia Petrolera denunciaran la agresión contra la perrita, lo que derivó en la detención del adulto mayor y en una intensa movilización de colectivos animalistas que exigieron que el hecho no quedara impune.

Para esta nueva audiencia confirmaron su asistencia integrantes de Siete Vidas, Fundación Milma, Rescatando Patitas y Lobita Dejando Huella, quienes hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta al desarrollo del proceso judicial.

Las organizaciones señalaron que continúan buscando una sanción ejemplar para el imputado; sin embargo, reconocieron que debido a su edad avanzada consideran viable que permanezca durante varios años bajo resguardo domiciliario, siempre que se mantengan las restricciones impuestas por la autoridad y no represente un riesgo para la sociedad.

Actualmente, Juan N permanece en arresto domiciliario, bajo la supervisión de un familiar directo encargado de vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares. Además, tiene prohibido acercarse a niños y animales mientras continúe el proceso legal en su contra.

Los colectivos afirmaron que seguirán presentes en cada etapa del juicio para vigilar que el caso avance conforme a derecho y que la resolución siente un precedente en la protección de los animales víctimas de maltrato y crueldad.