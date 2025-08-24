Investiga Fiscalía Fraude piramidal

SALTILLO, COAHUILA.- Un grupo de más de 100 ciudadanos denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) haber sido víctimas de un presunto fraude piramidal encabezado por una joven identificada como Cinthia, de 25 años, quien habría despojado a los afectados de cantidades que van desde los 40 mil hasta los 80 mil pesos por persona.

El esquema ofrecía ganancias rápidas: una aportación inicial de 10 mil pesos con la promesa de triplicar la inversión en pocos meses. Sin embargo, desde mayo los pagos comenzaron a retrasarse, lo que encendió las alarmas entre los participantes.

"Somos más de 100 afectados de distintas colonias de Saltillo. Sólo entre este grupo sumamos más de 800 mil pesos; en total, calculamos que la deuda ya rebasa los 4 millones", relató uno de los denunciantes.

De acuerdo con los testimonios, la joven llevaba alrededor de 10 años realizando tandas y préstamos, los cuales cumplía puntualmente al inicio, lo que generó confianza entre familiares y conocidos que la recomendaban. Sin embargo, en los últimos meses dejó de entregar el dinero prometido.

La señalada, vecina de la colonia Saltillo 2000, habría operado junto a su padre, a quien también señalan por incumplimiento y evasión, ya que el.dimero se depositó a la cuenta de ambos individuos.

El delegado de la FGE en la Región Sureste, Julio César Loera Ruiz, informó que se recibieron formalmente las denuncias y aseguró que se dará seguimiento puntual a la investigación para esclarecer responsabilidades.