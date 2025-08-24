Festival de Bacheo: Ciudadanos de Arteaga, Coahuila, Exigen Soluciones

ARTEAGA, COAHUILA.– Mientras el municipio organiza distintos festivales para celebrar tradiciones y actividades culturales, ciudadanos arteaguenses han manifestado su inconformidad por la falta de atención a los baches que se han multiplicado en las últimas semanas, principalmente por las lluvias recientes.

A través de redes sociales, usuarios expresaron su molestia con comentarios irónicos, como el publicado por Jorge Galindo Colunga:

"Como no alistan una feria de bacheo por TODO el municipio". La frase refleja el sentir de varios habitantes que insisten en la urgencia de implementar un plan integral para tapar los baches que afectan tanto a la cabecera municipal como a las comunidades rurales.

Los baches no solo han deteriorado la imagen urbana, sino que también representan un riesgo para conductores y motociclistas, sobre todo en tramos donde el pavimento ha cedido por la acumulación de agua.

Vecinos de distintos sectores señalaron que, aunque se han visto trabajos aislados, no existe una acción masiva que permita resolver la problemática.

"Organizan festivales para todo: la manzana, la nieve, el vino... ¿por qué no hacen uno para tapar los baches?", escribió otra usuaria en tono sarcástico, dejando claro que la molestia se extiende entre la población.

Para algunos ciudadanos, la idea de un "festival de bacheo" resume la necesidad de priorizar obras básicas antes que eventos recreativos.

Habitantes insistieron en que es momento de que el gobierno municipal realice una planeación masiva.