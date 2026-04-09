Arresto domiciliario del agresor de Pinto en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- A punto de cumplirse un año del caso del perrito "Pinto", el presunto agresor permanece bajo arresto domiciliario, mientras vecinos continúan exigiendo que se le imponga una pena de cárcel. Será el próximo 27 de abril cuando se lleve a cabo una nueva audiencia en torno a este caso que marcó un precedente en el municipio en materia de maltrato animal.

De acuerdo con autoridades, el imputado fue vinculado a proceso y en un inicio enviado a prisión en Saltillo por un periodo de tres meses, para posteriormente quedar bajo la medida cautelar de arresto domiciliario.

Tuilzie Ibarra, coordinadora de Protección Animal, recordó que los hechos ocurrieron el 29 de junio en la calle Chantre Ramos, de la colonia Occidental, cuando el acusado intentó cortarle una pata a "Pinto" con unas tijeras de podar, acto que fue presenciado por varios habitantes del sector.

Señaló que fue una semana después cuando los vecinos interpusieron la denuncia formal, lo que permitió abrir la carpeta de investigación y avanzar en el proceso legal.

"Tenemos mucho que agradecerle a los vecinos que no solo dieron testimonio, sino que han estado al pendiente de Pinto y siguen en pie de lucha; no quieren una reparación del daño, sino que pise cárcel", expresó.

Añadió que en la audiencia programada para el 27 de abril se presentarán más testigos y pruebas, con la esperanza de que se dicte una sentencia condenatoria, la cual podría alcanzar un mínimo de seis años de prisión, buscando sentar un precedente para evitar futuros casos de maltrato animal.