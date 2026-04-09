Alfonso Martínez gana automóvil en rifa del predial en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Un habitante del ejido San Antonio de la Cascada resultó ganador de un automóvil dentro de la rifa del predial organizada por el Ayuntamiento, como parte de las estrategias para incentivar el cumplimiento de esta contribución.

El edil detalló que el ganador es Alfonso Martínez Romo, quien participó con el folio 7450, tras cumplir con el pago de su impuesto predial por un monto de 209 pesos.

Explicó que la rifa se realizó el pasado martes tomando como base el número de la Lotería Nacional, con lo que se garantizó la transparencia del proceso.

"Esto es un incentivo para la gente para que sigan pagando su predial; son importantes las contribuciones para nosotros poder hacer obras de bacheo, remodelación, electrificación y traer mejoras a todos los sectores como ejidos", señaló.

Finalmente, reiteró que este tipo de estrategias buscan fomentar la participación ciudadana en el cumplimiento de sus contribuciones, lo que se traduce en mayores beneficios y desarrollo para el municipio. En los próximos días se estarán comunicando con el ganador para informarle oficialmente y coordinar la entrega del vehículo, un Renault modelo 2026 en color gris urbano.