Incremento de violencia contra mujeres en Cuatro Ciénegas

La violencia contra las mujeres registró un incremento en Cuatro Ciénegas durante las últimas semanas, con agresiones cometidas principalmente por sus parejas, informó Richards Estrada, director de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario señaló que durante las últimas semanas se han atendido diversos casos de mujeres agredidas por sus esposos o parejas, principalmente durante las madrugadas de jueves, viernes y sábado.

Explicó que, de acuerdo con los reportes atendidos, el consumo de bebidas alcohólicas ha estado presente en los casos de violencia registrados.

Estrada detalló que en una de las semanas recientes se atendieron tres casos de mujeres violentadas por sus parejas, mientras que en la semana anterior se contabilizaron cuatro agresiones.

Las víctimas y sus agresores, agregó, se encuentran principalmente en un rango de entre 25 y 40 años de edad.

El director relató que uno de los casos más recientes fue considerado grave debido a las lesiones que sufrió una mujer, quien señaló que su pareja la golpeó con un bloque. Tras la agresión, elementos de Seguridad Pública emprendieron la búsqueda del presunto responsable, aunque no lograron localizarlo. El hombre dejó dos maletas y otras pertenencias en el lugar antes de retirarse.

Estrada indicó que una de las principales dificultades para atender este problema es que muchas mujeres regresan posteriormente con sus parejas. De acuerdo con información proporcionada al área de Seguridad Pública por personal encargado de la atención a estos casos, alrededor de 80 por ciento de las mujeres agredidas retoma la relación con su pareja.

Ante esta situación, señaló que se trabaja en la aplicación de medidas de protección y en la canalización de las víctimas a instancias de apoyo y empoderamiento de la mujer. El objetivo, explicó, es que las mujeres cuenten con acompañamiento especializado para determinar las medidas que deben tomar ante una situación de violencia y evitar que las agresiones se repitan.