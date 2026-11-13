México se enfrenta a Jamaica: Debut de Rafael Márquez como DT

KINGSTON, Jamaica (AP) — La Selección Mexicana de futbol arribó a Kingston para disputar el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Jamaica, encuentro que marcará el debut oficial de Rafael Márquez como director técnico del combinado mayor.

La delegación mexicana aterrizó en territorio caribeño la tarde del jueves 12 de noviembre tras completar una concentración de cuatro días en la Riviera Maya, donde el cuerpo técnico buscó aclimatar al plantel a las condiciones de calor y humedad que prevalecen en la isla.

Previo al desplazamiento, el conjunto nacional efectuó su última práctica matutina en las instalaciones de Mayakoba, en Playa del Carmen, Quintana Roo, para posteriormente trasladarse al Aeropuerto Internacional de Cancún y abordar un vuelo chárter con destino a la capital jamaicana.

El partido de ida se jugará el 14 de noviembre en Kingston.

Para esta fecha FIFA de noviembre, Márquez trabajó con una convocatoria de 28 futbolistas. Entre las principales opciones ofensivas que integran la plantilla destacan Santiago Giménez, Julián Quiñones, Armando González y Jesús Manuel "Tecatito" Corona, quienes buscan revertir la falta de contundencia mostrada en compromisos anteriores.

El duelo ante la escuadra jamaicana representa una prueba determinante para el proceso de Márquez, quien aún no conoce la victoria desde que asumió el banquillo nacional. En sus cuatro partidos amistosos previos, el Tricolor sumó empates de 1-1 frente a Colombia y Perú, además de sufrir derrotas por 3-0 ante Estados Unidos y 2-0 contra Chile.

Rafael Márquez busca su primera victoria al frente del Tricolor.

De acuerdo con el itinerario oficial de la Federación Mexicana de Futbol, el equipo sostendrá este viernes 13 de noviembre una sesión de entrenamiento y el reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Kingston, sede del compromiso inaugural de la serie.

El encuentro de ida está programado para este sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 horas locales en Jamaica). El objetivo del conjunto mexicano es obtener un resultado favorable de visitante antes de cerrar la llave en territorio nacional.

La selección mexicana se prepara para el duelo tras una concentración en la Riviera Maya.

Una vez concluido el partido en Kingston, la selección viajará el domingo 15 de noviembre con destino a Nuevo León para preparar el encuentro definitivo. La serie de Cuartos de Final se resolverá el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monterrey, donde se definirá el boleto a las Semifinales del certamen regional.