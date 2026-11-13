Exfiscal de Chihuahua huyó a EU para evitar detención, reporta NYT

CHIHUAHUA, México (AP) — Guillermo Zuany, ex fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro del estado de Chihuahua, huyó a Estados Unidos para evadir órdenes de aprehensión giradas en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR) y se encuentra bajo protección del gobierno estadounidense, reportó el diario The New York Times.

De acuerdo con funcionarios mexicanos y estadounidenses consultados bajo condición de anonimato por el rotativo neoyorquino, el exfuncionario abandonó territorio mexicano tras conocerse los mandamientos judiciales derivados de su presunta colaboración no autorizada con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la sierra de Chihuahua.

La colaboración con la CIA

Según las investigaciones periodísticas y los expedientes federales, Zuany habría coordinado durante más de seis meses, desde el año pasado, a personal de la agencia estadounidense que impartía capacitación táctica y brindaba apoyo en operativos terrestres contra organizaciones criminales a corporaciones estatales de seguridad.

El caso salió a la luz pública luego de que las autoridades federales mexicanas documentaran la participación de elementos extranjeros en incursiones realizadas en la región serrana —particularmente en la zona de El Pinal—, actividades efectuadas al margen de los protocolos legales y de la autorización del gobierno federal.

A raíz de estas indagatorias, la FGR obtuvo órdenes de captura contra los funcionarios estatales involucrados. Mientras Zuany cruzó la frontera hacia Estados Unidos —donde su ubicación exacta no ha sido revelada hasta este jueves 12 de noviembre—, el ex fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, fue detenido y vinculado a proceso.

Detención de César Jáuregui

Jáuregui Moreno permanece bajo medida cautelar de prisión preventiva mientras enfrenta acusaciones federales por los presuntos delitos de traición a la patria y ejercicio indebido del servicio público. Durante las audiencias judiciales, su defensa ha negado haber ordenado o tenido conocimiento previo de la intervención de agentes estadounidenses en los despliegues estatales.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha sostenido en posicionamientos previos que la gobernadora María Eugenia Campos Galván tampoco fue informada ni autorizó la presencia de personal de inteligencia extranjera en operaciones policiales locales.

El reporte de The New York Times señala que las autoridades estadounidenses mantienen bajo resguardo a Zuany debido a la sensibilidad de la información operativa compartida durante las misiones conjuntas contra los cárteles en el norte de México, lo que ha generado fricciones diplomáticas y de cooperación en materia de seguridad entre ambos países.