Fausto Castro Elizalde relata atentado a Valentín Elizalde en Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fausto "Tano" Castro Elizalde, primo y único sobreviviente del atentado armado en el que murió el cantante mexicano Valentín Elizalde en noviembre de 2006, compartió un nuevo testimonio sobre los momentos previos y posteriores a la emboscada ocurrida en la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas.

Las declaraciones forman parte de la serie documental "Valentín: La muerte del Gallo de Oro", estrenada recientemente en la plataforma HBO Max, producción en la que reconstruye su versión de lo sucedido la madrugada del 25 de noviembre de 2006 tras una presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa.

¿Cómo ocurrió el atentado a Valentín Elizalde?

De acuerdo con el relato de Castro Elizalde, aquella noche viajaba recostado en el asiento trasero de la camioneta Suburban negra del intérprete debido a que presentaba un cuadro de vértigo. Al abandonar el recinto ferial, otra camioneta Suburban de color plateado les cerró el paso y dos hombres descendieron para interceptarlos.

Según su testimonio, los sujetos pidieron al cantante que abordara el vehículo de ellos, pero Elizalde declinó la invitación e indicó que los seguirían en su propia unidad. Ambas camionetas avanzaron entre 200 y 300 metros antes de detenerse nuevamente sobre la vía.

En ese punto, los dos individuos volvieron a bajar de su vehículo. Uno de ellos se aproximó a la ventanilla del conductor de Elizalde —quien bajó el cristal pensando que dialogarían— y abrió fuego a corta distancia, mientras el segundo atacante disparó con un arma larga desde el costado opuesto de la camioneta.

Detalles del ataque y sus consecuencias

Castro Elizalde señaló que al escuchar las primeras detonaciones se arrojó sobre el asiento trasero para resguardarse, recibiendo siete impactos de bala durante la ráfaga. Cuando cesaron los disparos y los agresores huyeron del lugar, logró incorporarse dentro de la cabina.

Al revisar el interior del vehículo, constató que tanto el representante del artista, Mario Mendoza Grajeda, como el chofer, Reynaldo Ballesteros, habían fallecido a consecuencia de los disparos. Enseguida se acercó al intérprete de "Vete ya", a quien abrazó por la espalda en un intento por auxiliarlo.

Según narró en la producción televisiva, el cantante se recostó hacia un costado y falleció en sus brazos instantes después. Castro Elizalde afirmó que le dio un beso en la frente antes de abrir la puerta de la camioneta y huir a pie del sitio del ataque para buscar ayuda.

Testimonio sobre los autores del crimen

Cuestionado durante la entrevista sobre la identidad de los autores materiales o intelectuales del crimen, el primo del cantante evitó señalar nombres o profundizar en los móviles del atentado.