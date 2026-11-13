Coahuila ofrece regularización vehicular por 3 mil 999 pesos durante el Buen Fin

La Administración Fiscal General del Estado, encabezada por José María Morales Padilla, estableció que esta campaña estará disponible del 13 al 17 de noviembre, periodo en el que los contribuyentes podrán generar su formato de pago. Sin embargo, quienes lo tramiten contarán hasta el 30 de noviembre para liquidar el monto establecido.

Beneficios de la Regularización Vehicular

El esquema está dirigido a facilitar la regularización de unidades que mantienen adeudos de ejercicios anteriores, con la intención de que sus propietarios puedan actualizar su situación fiscal sin tener que cubrir la totalidad de los montos acumulados.

Como parte de los beneficios, también se contempla un estímulo para quienes solamente tengan pendiente el ejercicio fiscal 2026, ya que podrán cubrir sus recargos y actualización con un pago simbólico de un peso.

Proceso para Acceder a los Beneficios

Para acceder a estos beneficios, los interesados deberán ingresar a la plataforma oficial Paga Fácil Coahuila, donde podrán revisar su estado de cuenta y obtener el formato correspondiente.

Con esta medida, las autoridades estatales buscan aprovechar el Buen Fin para incentivar el cumplimiento de las obligaciones vehiculares y ampliar las oportunidades de regularización para los contribuyentes.