Aumentan a 33 los casos de dengue en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El número de casos positivos de dengue en el municipio aumentó a 33, de acuerdo con el último reporte de la Jurisdicción Sanitaria, informó el director de Salud Municipal, Miguel Leija Sánchez, al cierre de la semana epidemiológica número 43.

Del total de casos, 27 corresponden a dengue clásico, cinco presentan datos de alarma y uno fue catalogado como grave, aunque este último ya se encuentra recuperado. "Prácticamente todos los pacientes están ya recuperados y no tenemos hospitalizados. Esta semana contabilizaremos los nuevos casos que se sumen, pero esperamos que ninguno presente síntomas de sangrado", señaló el funcionario.

Leija Sánchez explicó que los principales focos de contagio se concentran en los ejidos 8 de Enero y La Cruz, donde aún se detectan criaderos del mosquito Aedes aegypti. "Sabemos que las familias están conscientes del problema, pero insistimos en que limpien sus patios y eliminen los recipientes con agua acumulada. Hemos trabajado de manera coordinada con el área de Vectores de la Secretaría de Salud para reforzar la vigilancia", apuntó.

El director reconoció el respaldo de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien ha facilitado el traslado del personal de vectores para recorrer casa por casa y detectar criaderos potenciales, abatizarlos y mantener la concientización entre los habitantes.

Como parte de las acciones preventivas, este lunes a las 4:40 de la madrugada se inició con labores de fumigación en diversos puntos del municipio, incluyendo parte del ejido La Cruz. "Contamos con el apoyo del comisariado, quien nos fue guiando hacia las zonas donde había mayor presencia de mosquitos", agregó Leija Sánchez.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la población para mantener sus viviendas limpias y eliminar cualquier depósito de agua, con el fin de evitar que continúe la propagación del mosquito transmisor del dengue.