Alcaldesa de Frontera lidera lucha contra el dengue

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que los sectores con mayor presencia de casos de dengue son el Ejido 8 de Enero y la colonia Bellavista, por lo que este viernes se llevará a cabo un programa de descacharrización en dichas zonas con el objetivo de evitar la reproducción del mosquito transmisor.

La edil señaló que actualmente el municipio registra entre 26 y 28 casos positivos, por lo que se mantiene una coordinación constante con la Secretaría de Salud para ampliar las fumigaciones, aunque advirtió que estos productos también pueden resultar dañinos para la población si se aplican en exceso.

“Hay partes donde la problemática es mayor. En los ejidos hemos fumigado hasta siete veces y realizado cuatro jornadas de descacharrización, pero si no tenemos limpios nuestros patios y jardines, el huevecillo del mosquito se forma y muta. El dengue no sólo es de verano, también se presenta en invierno”, señaló Pérez Cantú.

La alcaldesa exhortó a la ciudadanía a sacar los objetos que ya no utilicen y que puedan acumular agua, ya que esto favorece la propagación del mosquito. Además, pidió que en caso de presentar síntomas se acuda de inmediato al centro de salud más cercano, con el fin de mantener un registro real de los contagios y prevenir complicaciones.