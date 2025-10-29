Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora entrega mobiliario educativo en Castaños

Castaños, Coahuila a 29 de octubre del 2025.- Con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura educativa y brindar mejores condiciones para el aprendizaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de mobiliario en la Escuela Primaria Niños Héroes, cumpliendo así un compromiso más con la comunidad educativa de Castaños.

El evento contó con la presencia de Ignacio Castillo, Subsecretario de Vinculación de Servicios Educativos; José Cerda, delegado regional de Mejora Coahuila; y el director del plantel, Juan Manuel Martínez, regidores y funcionarios municipales, quienes reconocieron la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para apoyar a las y los estudiantes de Castaños.

En su mensaje, la presidenta municipal afirmó que es un honor contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas, destacando que estas acciones son posibles gracias al trabajo conjunto con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Es un honor estar aquí para cumplir un compromiso más con nuestra comunidad educativa. Gracias al trabajo coordinado con nuestro Gobernador Manolo Jiménez, hoy hacemos entrega de mobiliario que beneficiará a nuestras niñas y niños, el corazón y futuro de Castaños", expresó la edil.

Asimismo, la Presidenta Municipal recordó que desde el inicio de la administración se han emprendido acciones en favor de la educación, como jornadas de fumigación, limpieza, mantenimiento de planteles, entrega de mobiliario y material de limpieza, siempre buscando que los estudiantes cuenten con espacios dignos, seguros y funcionales.

Sifuentes Zamora resaltó la importancia de contar con planteles en buenas condiciones para que maestras y maestros puedan desempeñar su labor en un entorno adecuado.

"Contar con espacios dignos es fundamental para que nuestras niñas y niños puedan aprender en las mejores condiciones. Aprovecho también para reconocer el gran compromiso de los padres de familia, quienes día a día hacen su mejor esfuerzo por el bienestar de sus hijos", subrayó.

Durante la entrega, las y los alumnos de la primaria agradecieron con entusiasmo a la alcaldesa, coreando al unísono "¡Yesi, Yesi!", en señal de aprecio por el apoyo constante a la institución.

La alcaldesa enfatizó que estas acciones reafirman su compromiso con la educación, como desde el primer día de su gobierno, sumando voluntades para garantizar espacios seguros y funcionales para la comunidad estudiantil.

"Quiero agradecer a nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas por el gran respaldo a nuestro municipio, y al Coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, por su constante apoyo. En Castaños sabemos que invertir en la educación es invertir en el futuro", destacó.

Finalmente, la alcaldesa anunció que se dará arranque a la pavimentación de la calle lateral del plantel, con el propósito de mejorar la movilidad y seguridad de estudiantes, padres de familia, docentes y vecinos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso con la educación, el bienestar de las familias y el desarrollo integral de la niñez de esta localidad.