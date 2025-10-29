Alcaldesa Sara Pérez Cantú Anuncia Reducción de Tiempos de Tráfico en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Pérez Cantú, informó que el recorrido completo por el nuevo par vial tiene una duración máxima de 6 minutos con 30 segundos en horas pico, una reducción significativa frente a los más de 40 minutos que anteriormente tomaba cruzar desde la zona centro hasta la Colonia Occidental.

Durante una rueda de prensa ofrecida este martes, Pérez Cantú destacó que con la entrega oficial de la obra, realizada en conjunto con el Gobierno del Estado, se busca mejorar de manera definitiva la movilidad en el municipio, especialmente en los horarios de entrada y salida de escuelas.

"En condiciones de tráfico, el recorrido toma seis minutos y medio, y sin tráfico apenas cuatro minutos", explicó la alcaldesa. Añadió que el primer día del arranque del par vial se desplegaron 20 elementos para orientar a los automovilistas, cifra que aumentó a 40 personas este miércoles, quienes se mantienen distribuidas a lo largo del trayecto.

Asimismo, anunció que durante los próximos dos meses no se aplicarán multas mientras la ciudadanía se adapta al nuevo sentido de las calles. "Queremos que las personas tomen conciencia sobre las vialidades que deben usar y que practiquen la educación vial", expresó.

Pérez Cantú informó también que el Ayuntamiento continúa instalando señaléticas de velocidad, las cuales marcarán un límite máximo de 50 kilómetros por hora. En cuanto al transporte de carga pesada, aclaró que ya no podrá circular por el par vial, pues se diseñó una nueva ruta de acceso por la avenida Industrial.

"Creo que en dos semanas los ciudadanos estarán acostumbrados al cambio. Lo importante es manejar con precaución y respetar las nuevas disposiciones", finalizó la alcaldesa.