Gobierno Municipal y Grupo UNIDOS se unen por el mantenimiento urbano

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones uno de los espacios más transitados, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, en coordinación con el Grupo UNIDOS, llevó a cabo una jornada de limpieza en el Boulevard Lázaro Cárdenas, sumando esfuerzos para conservar en buen estado este espacio que es uno de los más representativos de la localidad.

Durante la actividad, las y los participantes realizaron labores de recolección de residuos, barrido general y limpieza de áreas verdes, con el propósito de mejorar la imagen urbana y fomentar la cultura del cuidado del entorno entre la ciudadanía.

El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de estas acciones que promueven la participación comunitaria y refuerzan el compromiso del gobierno municipal con el mantenimiento y embellecimiento de los espacios públicos.

Indicó que estas labores reflejan el compromiso de la administración por mantener una ciudad limpia, segura y ordenada, al tiempo que fortalecen los lazos de colaboración con la sociedad civil y los distintos sectores del municipio.

"Cuando trabajamos unidos, logramos grandes resultados. Mantener limpio y ordenado nuestro municipio es tarea de todas y todos; estas jornadas reflejan el compromiso y la responsabilidad compartida con nuestro entorno", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reconoció la disposición y entusiasmo del personal de los distintos departamentos del municipio y del grupo UNIDOS, quienes se sumaron activamente a esta labor que beneficia a toda la comunidad cieneguense.

"Mantener en buenas condiciones los espacios públicos no solo mejora la imagen urbana, sino que también contribuye a la salud y bienestar de las familias cieneguenses", finalizó el edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente, el bienestar de las familias y la construcción de un Cuatro Ciénegas más limpio, ordenado y participativo.