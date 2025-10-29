Protección Animal en Frontera investiga muerte de perrita en iglesia Nueva Bethel

FRONTERA, COAHUILA.- Como parte del compromiso del Gobierno Municipal, que encabeza la alcaldesa Sari Pérez Cantú, con la protección y el cuidado responsable de los animales, la Dirección de Protección Animal, a cargo de Tuilzie Ibarra Vázquez, llevó a cabo una investigación detallada sobre el caso ocurrido en la iglesia Nueva Bethel, donde se reportó el hallazgo sin vida de una perrita en el área del balcón del recinto.

Tras recabar testimonios del personal de la congregación y de la pastora Cindy, así como evidencias fotográficas, se determinó que la perrita, de nombre Lobita, se encontraba bajo resguardo de la familia pastoral, quien la había rescatado previamente de una situación de abandono. De acuerdo con la información recabada, el animal padecía una enfermedad y permanecía sujeto con una cadena para evitar que saliera a la calle y sufriera un accidente.

El dictamen oficial estableció que la muerte fue accidental, ya que Lobita quedó suspendida por la cadena al intentar moverse en el espacio donde solía permanecer. Al percatarse de lo sucedido, se solicitó atención veterinaria inmediata, pero lamentablemente el animal ya había fallecido.

La Dirección de Protección Animal no interpondrá denuncia, al no existir evidencia de maltrato intencional, sino de un hecho accidental. No obstante, se emitió una recomendación formal a la iglesia sobre el resguardo responsable de animales domésticos, exhortando a toda la comunidad a extremar precauciones en el manejo de mascotas para evitar tragedias similares.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú estuvo atenta al desarrollo de las indagatorias y destacó la importancia de actuar con sensibilidad y responsabilidad ante cualquier situación relacionada con el cuidado animal. Con estas acciones, el Gobierno de Frontera reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad más empática, responsable y protectora de los seres sintientes.