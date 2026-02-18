Felipe de Jesús Flores de la Peña informa sobre el crecimiento cristiano en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El subsecretario de Enlace y Operaciones de la Secretaría de Gobierno del Estado, Felipe de Jesús Flores de la Peña, dio a conocer que en Coahuila se ha registrado un incremento significativo en el número de personas que se identifican como cristianas en las últimas dos décadas.

El funcionario detalló que, de acuerdo con cifras registradas ante el Instituto Nacional Electoral, en el año 2000 se contabilizaban 186 mil cristianos en la entidad; para 2010 la cifra ascendió a 310 mil, y de mantenerse la tendencia hasta 2020, el número podría rondar los 600 mil creyentes en el estado.

Flores de la Peña señaló que este crecimiento refleja la espiritualidad que se vive en Coahuila y el trabajo constante que realizan las iglesias y sus pastores en las comunidades. "Esto refleja la espiritualidad que se vive en el estado; la labor de las iglesias y pastores en las comunidades es importante para el gobierno y para todos. Son un filtro en nuestras comunidades, son pro familia y ven por el bien común", expresó.

El subsecretario destacó que el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, mantiene una relación de colaboración con distintas agrupaciones religiosas, siempre respetando el ámbito y la autonomía de cada una.

Indicó que se trabaja de la mano con asociaciones religiosas en diversos proyectos sociales, fortaleciendo la coordinación entre gobierno y sociedad civil, con el objetivo de contribuir al bienestar y la cohesión comunitaria en la entidad.