Sari Pérez Cantú gestiona canalización del arroyo Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, dio a conocer que su administración solicitará la canalización del arroyo Frontera a la presidenta Claudia Sheinbaum, al tratarse de un proyecto prioritario pero de alta inversión para el municipio.

La edil explicó que las gestiones necesarias se han realizado ante el gobernador Manolo Jiménez Salinas, aunque reconoció que se trata de una obra que requiere un análisis detallado por el monto que representa. "Lo que hemos necesitado lo hemos gestionado ante el gobernador, pero como quiera lo analizaríamos; hay alguno que otro tema que sí tenemos que ver muy bien, como lo es el arroyo Frontera", expresó.

Pérez Cantú señaló que hasta el momento el municipio no ha resentido recortes por parte del Gobierno Federal, lo que ha permitido continuar con obras y acciones en distintos sectores de la ciudad. Subrayó que han sido cuidadosos en el manejo de los recursos públicos, además de incentivar a la ciudadanía para cumplir con el pago del impuesto predial, lo que contribuye a que Frontera reciba mayores participaciones estatales y federales.

En cuanto al arroyo, indicó que se mantiene una limpieza constante para evitar riesgos, y recordó que la canalización formaba parte de un proyecto presentado ante la Secretaría de Hacienda; sin embargo, reconoció que ha sido complicado avanzar debido al alto costo.

Detalló que el proyecto también fue revisado con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta favorable, ya que la inversión estimada asciende a 400 millones de pesos.

La alcaldesa reiteró que continuarán tocando puertas para concretar la obra, al considerar que se trata de una infraestructura necesaria para prevenir afectaciones y fortalecer el desarrollo urbano del municipio.