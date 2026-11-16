STAFF / LA VOZ

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo cerrará a la circulación vehicular ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza este viernes 20 de noviembre, a partir de las 6:00 horas, con motivo del desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana.

La restricción comprenderá el tramo ubicado entre la calle Jesús Acuña Narro y el periférico Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de garantizar la seguridad de los contingentes participantes y de los asistentes al evento cívico.

Cierre del bulevar Venustiano Carranza

Para mitigar las afectaciones al tránsito, la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González recomendó a los conductores utilizar como rutas alternas el bulevar Isidro López Zertuche, la calle Mariano Abasolo y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Asimismo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a planear sus traslados con anticipación, considerar tiempos adicionales de recorrido y respetar tanto los señalamientos preventivos como las indicaciones del personal de tránsito desplegado en la zona.

Operativo de orientación vial

El Ayuntamiento informó que mantendrá un operativo de orientación vial en las inmediaciones del área restringida durante todo el desarrollo del desfile para agilizar la movilidad en los sectores aledaños.