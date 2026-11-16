SALTILLO, COAHUILA.- La incidencia general de robos en Saltillo disminuyó 44 por ciento durante 2026, resultado de la estrategia de seguridad coordinada entre los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil explicó que este plan, ejecutado en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y respaldado por una inversión superior a los mil 100 millones de pesos, integra una red digital de 150 mil habitantes conectados en grupos ciudadanos de WhatsApp.

"Saltillo es ejemplo nacional y lo dicen aquí los generales de la Sexta Zona Militar que han venido a desempeñarse; ellos recalcan que en pocas ciudades de México hay una coordinación como la que existe en nuestra ciudad, donde además se incluye un trabajo fuerte con la comunidad", afirmó el presidente municipal.

Resultados de la estrategia de seguridad

De acuerdo con el balance oficial, en lo que va del año no se ha registrado ningún robo a institución bancaria. Asimismo, el robo a casa habitación bajó 62 por ciento, el robo a persona se redujo 51.22 por ciento, el robo a negocio disminuyó más de 17 por ciento y el robo de vehículo cayó más de 16 por ciento. Díaz González puntualizó que estas reducciones superan las cifras obtenidas el año anterior.

Vigilancia y operativos en Saltillo

En materia de vigilancia operativa, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el Centro de Control y Comando, logró la detención de 966 personas por faltas administrativas, delitos en flagrancia e investigaciones conjuntas con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Adicionalmente, más de 350 personas han sido detenidas en todos los sectores de la ciudad dentro del operativo contra el consumo de alcohol en la vía pública. El alcalde precisó que esta medida atiende una de las principales inquietudes señaladas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública para prevenir riñas, agresiones y ruido excesivo en las colonias.