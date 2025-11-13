Anuncian nueva ruta aérea Saltillo Cancún: Viva Aerobus inicia operaciones

SALTILLO, COAH.- Durante la presentación del Plan de Modernización del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, en Saltillo, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció la apertura de una nueva ruta aérea que conectará a Saltillo con Cancún, operada por Viva Aerobus, cuyos boletos ya se encuentran a la venta.

El mandatario destacó que esta conexión fortalecerá la oferta turística y la competitividad económica de la Región Sureste, además de integrarse al plan de desarrollo aeroportuario del estado.

De acuerdo a información de autoridades aeropuertarias, los vuelos iniciarán operaciones entre el 26 y 29 de marzo de 2026, con dos frecuencias semanales, los días jueves y domingo.

"Con esta nueva ruta, seguimos impulsando la conectividad de Coahuila con los principales destinos del país, beneficiando tanto al sector empresarial como al turístico", señaló Jiménez Salinas.

Durante el evento, el gobernador también anunció una inversión de 600 millones de pesos destinada a la modernización del Aeropuerto Plan de Guadalupe, con el objetivo de fortalecer su infraestructura y servicios aeroportuarios.

Esta expansión cobra especial relevancia de cara al Mundial de Futbol 2026, ya que Coahuila se encuentra cerca de Nuevo León, una de las entidades que fungirán como sede del evento, por lo que se espera un incremento significativo en la afluencia de turistas nacionales e internacionales.

Cabe recordar que en octubre pasado, Viva Aerobus inauguró su primer vuelo comercial desde Saltillo hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), marcando el inicio de una nueva etapa para la conectividad aérea de la capital coahuilense.