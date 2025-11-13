Óscar Ríos Ramírez supervisa operativo de seguridad en el Buen Fin 2025

San Juan de Sabinas, Coahuila. – Con el propósito de brindar seguridad y confianza a las familias durante la edición 2025 del Buen Fin, este 13 de noviembre inició el operativo especial que se mantendrá activo hasta el día 17 en todo el municipio. El alcalde Óscar Ríos Ramírez supervisa de manera permanente estas acciones, realizadas en coordinación con corporaciones de los tres niveles de gobierno.

¿Qué medidas incluye el operativo de seguridad?

El operativo incluye vigilancia reforzada en zonas comerciales, bancos y áreas de alta afluencia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía realice sus compras de manera tranquila dentro de esta estrategia nacional que impulsa la reactivación económica en el país.

Óscar Ríos Ramírez destacó que estas acciones forman parte de la política de seguridad que se implementa de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha fortalecido la coordinación con corporaciones estatales y federales para mantener entornos seguros en toda la región Carbonífera.

"En San Juan de Sabinas estamos trabajando de manera organizada y responsable para que las familias vivan un Buen Fin con tranquilidad y para que el comercio local tenga condiciones que permitan su crecimiento," señaló el alcalde durante uno de los recorridos de supervisión.

¿Cuál es el compromiso del Gobierno Municipal?

Con la presencia constante de policías municipales, estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el bienestar ciudadano y con el fortalecimiento de la actividad económica en estas fechas de alta movilidad.