Coahuila

Más de 500 niños participan en actividades del Día del Libro en Múzquiz

El evento se llevó a cabo en las seis bibliotecas municipales del municipio.

Por Teresa Muñoz - 13 noviembre, 2025 - 06:31 p.m.
Múzquiz, Coahuila.– El Gobierno Municipal de Múzquiz, que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la Dirección de Bibliotecas Municipales, a cargo de la Profa. Berenice Garza Martínez, llevó a cabo actividades con motivo del Día del Libro en las seis bibliotecas municipales ubicadas en la cabecera y comunidades del municipio.

 

Más de 500 niños participaron y disfrutaron de lecturas, dinámicas, cuenta cuentos y actividades recreativas que fomentan el gusto por la lectura.

 

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la educación, la cultura y la formación de nuevas generaciones lectoras.

