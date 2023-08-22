Autoriza cabildo estímulos fiscales

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Secretario del Ayuntamiento Municipal de Cuatro Ciénegas, Manuel Ángel Leal Castro informó que se realizó la sesión ordinaria de cabildo número 42 donde en uno de los puntos se puso a consideración y en su caso aprobación los estados financieros correspondientes al mes de Julio del 2023 siendo aprobados por la mayoría del Cabildo.

Asentado el hecho de las finanzas sanas en la gestión que está llevando a cabo el Presidente Municipal Ingeniero Agrónomo Manuel Humberto Villarreal Cortez resaltó que todos los estados financieros en lo que va de la Administración 2022-2025 han sido avalados en mayoría.

Los Ediles también otorgaron certificados de promoción fiscal que permite al municipio incentivar en el pago del impuesto predial municipal a los contribuyentes por lo que quienes tienen adeudos en recargos de años anteriores que van del 2019 al año 2023 solo pagarán un peso en recargos.

De tal forma que se estimula de forma positiva para que el contribuyente se acerque a ventanilla y puedan hacer sus pagos con esa promoción fiscal.

A la vez el Secretario del Ayuntamiento exhortó a los contribuyentes que tienen algún pendiente de aprovechar los estímulos fiscales que aprobó el Cabildo y que están vigentes durante estos meses.