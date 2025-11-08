Mujer denuncia agresión física de su pareja ante la indiferencia de las autoridades

Sabinas, Coahuila.– Una grave denuncia de violencia familiar ha generado conmoción en redes sociales, luego de que Carolina Cuéllar, residente de esta ciudad, expusiera públicamente los abusos físicos y psicológicos que habría sufrido por parte del padre de su hijo.

A través de una publicación en su perfil personal, la mujer relató los hechos que, según afirma, han sido ignorados por las autoridades locales.

En su mensaje, Cuéllar expresó que fue víctima de golpes y amenazas de muerte por parte de su expareja, sin que la policía municipal tomara medidas contundentes.

"Qué lástima que a veces la autoridad no haga nada", escribió, lamentando que los oficiales únicamente hablaron con el presunto agresor sin proceder legalmente.

La situación se agravó cuando, según su testimonio, el hombre se llevó a su hijo y se niega a devolverlo.

La denunciante también señaló que el padre del menor presuntamente cuenta con influencias dentro de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), lo que le habría permitido evadir consecuencias legales.

"Tiene amigos en la PRONNIF y le están haciendo favores", aseguró Cuéllar, quien teme por el bienestar de su hijo y exige su pronta restitución.

Lo más alarmante del caso, según la publicación, es que incluso la hija menor de edad habría sido agredida físicamente durante el conflicto. Este hecho ha intensificado la preocupación entre usuarios de redes sociales, quienes han manifestado su apoyo a la madre y exigido una investigación seria por parte de las autoridades competentes.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la PRONNIF ni de la policía municipal de Sabinas. La comunidad espera que las instituciones correspondientes actúen con celeridad para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los menores involucrados.