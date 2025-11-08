Manolo Jiménez encabezará el Desfile del 20 de Noviembre en Múzquiz

Melchor Múzquiz, Coahuila.– El Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, encabezará las celebraciones cívico-revolucionarias del próximo 20 de noviembre en el Pueblo Mágico de Múzquiz, evento que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana.

Así lo anunció durante una reciente gira de trabajo por la Región Centro-Desierto, donde destacó la importancia de fortalecer la identidad y el orgullo nacional a través de actos conmemorativos que celebren la historia del país.

Durante la más reciente reunión estatal de seguridad, el mandatario solicitó a los municipios preparar con anticipación los desfiles conmemorativos, subrayando que esta fecha merece ser celebrada con entusiasmo y respeto.

La coordinación entre autoridades locales y estatales será fundamental para garantizar el orden y la participación ciudadana en los eventos programados.

Por su parte, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, expresó su entusiasmo por recibir al gobernador durante el magno desfile, que se organiza con esmero.

"Esperemos que llegue la fecha para el tradicional Desfile del 20 de Noviembre, y qué mejor que contar con la presencia del gobernador, quien siempre nos ha apoyado, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado", declaró.

El desfile contará con la participación de instituciones educativas, elementos del Ejército Mexicano, dependencias municipales y miembros de la comunidad, quienes rendirán homenaje a los héroes revolucionarios y celebrarán la historia y los valores de México.

Las autoridades locales ya trabajan en la logística del evento, que incluirá medidas de seguridad, rutas definidas y actividades culturales.

La presencia del gobernador en Múzquiz reafirma el compromiso del Gobierno Estatal con la promoción de los valores cívicos, el fortalecimiento de la identidad regional y el impulso a la participación ciudadana.