Capacitan a Guardia Civil de Múzquiz para reforzar seguridad durante "El Buen Fin"

Melchor Múzquiz, Coahuila.– Con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y profesional a la ciudadanía durante la jornada comercial de "El Buen Fin", elementos de la Guardia Civil del municipio de Múzquiz participaron en una capacitación integral en temas de primeros auxilios, vialidad y atención a comercios.

La iniciativa busca fortalecer la preparación de esta corporación de reciente creación dentro de la actual administración municipal, ante el incremento de la actividad social y comercial.

El profesor Carlos Mendoza Vargas informó que estas acciones se realizan por instrucciones de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien ha subrayado la importancia de dotar a los elementos de herramientas básicas para responder con eficacia ante cualquier eventualidad.

"La capacitación es clave para garantizar un servicio de calidad y fortalecer la confianza ciudadana", señaló el entrevistado.

Los talleres abordaron temas como movilidad urbana, atención cardiopulmonar y protocolos de actuación en eventos masivos, así como estrategias de apoyo al comercio organizado.

"La idea es hacer las cosas de manera profesional y, al momento que surja algún incidente, tener la capacidad de actuar", expresó el servidor público.

La capacitación está dirigida a todo el personal operativo, incluyendo agentes de vialidad, personal de la caseta de presidencia, encargados de patrullas y bases ubicadas en Minas de Barroterán, Minas La Florida, Villa de Esperanzas, ejido La Mota y demás comunidades que integran el municipio de Múzquiz.

Esta cobertura busca asegurar una respuesta oportuna en todas las zonas del municipio. La empresa encargada de impartir la capacitación es una firma especializada en consultoría en seguridad, lo que garantiza la calidad de los contenidos y la actualización de los protocolos.

Con estas acciones, el municipio de Múzquiz reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la profesionalización de sus cuerpos de auxilio en temas de prevención y respuesta ante emergencias.