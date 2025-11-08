Vuelca repartidor por culpa de vaca en la carretera 57

Sabinas, Coahuila.– Un repartidor de un diario local terminó hospitalizado la madrugada de este sábado, luego de protagonizar una aparatosa volcadura cuando se dirigía hacia la Región Carbonífera, procedente de Monclova, para entregar ejemplares del periódico impreso.

El accidente ocurrió en el kilómetro 70 de la carretera federal número 57, a la altura del tramo conocido como Pirineos.

El conductor del Nissan blanco con franja roja circulaba de sur a norte, es decir, de Monclova hacia Sabinas, cuando de manera inesperada se encontró con un animal tirado sobre la carpeta asfáltica.

Aunque se mencionó que el semoviente ya estaba sin vida al momento del percance, el chofer intentó esquivarlo, lo que provocó que perdiera el control del volante. La unidad salió proyectada hacia el camellón central, donde terminó volcada con las llantas hacia arriba.

Paramédicos arribaron al sitio tras el llamado de emergencia y brindaron atención al repartidor, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado a un hospital. Por fortuna, se encontraba consciente al momento del arribo de los rescatistas.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el peritaje correspondiente. Además, revisaron al animal para verificar si contaba con algún sello o marca de propietario que permitiera localizar al dueño y así determinar responsabilidades, por permitir que el semoviente anduviera suelto, situación que pudo haber causado el accidente.

La volcadura dejó el tráfico parcialmente afectado, aunque el vehículo quedó en el camellón central, mientras se realizaban las labores de rescate y levantamiento de la unidad dañada.