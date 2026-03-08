Mujeres emprendedoras piden permiso para pulga en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Un grupo de mujeres emprendedoras encabezado por Lizeth Hernández acudió la mañana de este viernes a la Presidencia Municipal para solicitar información sobre la autorización para instalar una pulga los días sábado en la colonia Borja.

Fue alrededor de las 10:00 de la mañana cuando Hernández, acompañada por otras diez mujeres, llegó al edificio municipal con la intención de dialogar con la alcaldesa o con el secretario del Ayuntamiento para conocer el estatus del permiso que les permitiría vender sus productos sobre la calle Héroe de Nacozari.

De acuerdo con las solicitantes, previamente se les había informado que durante esta semana podrían contar con la autorización correspondiente, lo que les permitiría comenzar a trabajar a partir de este sábado sin contratiempos.

Lizeth Hernández explicó que el grupo busca formalizar la instalación de este espacio de venta, ya que representa una oportunidad de ingreso para varias familias. "Nos instalamos el 5 de febrero y nos dijeron que debíamos hacer el permiso. La petición formal la llevé el 12 de febrero. Somos mujeres emprendedoras que solo buscamos trabajar. Nos dicen que va por buen camino, pero esta semana ya no nos dijeron nada y no nos hemos podido instalar", señaló.

Indicó que continuarán insistiendo hasta obtener una respuesta clara por parte de las autoridades municipales. "Nosotras no nos vamos a rendir hasta tener una respuesta ante la falta de empleo", agregó.

La emprendedora destacó que el proyecto ha despertado interés entre la población, ya que actualmente son más de 150 personas las que buscan integrarse a esta pulga para ofrecer distintos productos y generar ingresos para sus hogares.