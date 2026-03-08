Catéter calcificado en riñón mantiene a Alfredo Prado hospitalizado en Monclova

Alfredo Prado Cisneros permanece hospitalizado en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, donde familiares y personas cercanas denuncian que no ha podido recibir el procedimiento que necesita para retirar un catéter que ya se encuentra calcificado en uno de sus riñones.

De acuerdo con la información proporcionada, desde junio de 2025 al paciente se le colocaron dos catéteres, uno en cada riñón, debido a la presencia de piedras. En aquel momento, el médico tratante le explicó que dichos dispositivos debían retirarse en un plazo aproximado de cuatro meses. Sin embargo, han pasado más de ocho meses y el procedimiento no se realizó en el tiempo indicado.

Ante los fuertes dolores en el riñón, Alfredo Prado Cisneros tuvo que regresar en varias ocasiones a la clínica, hasta que finalmente fue ingresado nuevamente al hospital, donde permanece internado desde hace casi un mes en el área de ginecología, cama número tres. Durante su estancia los médicos lograron retirar el catéter del lado izquierdo, pero el del lado derecho no ha podido ser extraído, ya que con el paso del tiempo se calcificó, lo que ha complicado el procedimiento.

Según se informó, la directora del nosocomio pidió al médico cirujano que realizara la cirugía y que se le abriera para poder retirar el catéter, sin embargo el especialista se ha negado a hacerlo porque considera que no es recomendable abrir al paciente y que el procedimiento debe realizarse mediante un láser. El problema, señalan, es que en la Clínica 7 no cuentan con ese equipo, por lo que se planteó la posibilidad de rentarlo, algo que hasta el momento no se ha concretado.

Mientras tanto, el paciente continúa hospitalizado, con dolores cada vez más fuertes y con riesgo de que su riñón resulte afectado, por lo que familiares y personas cercanas están alzando la voz y presionando para que se le brinde atención inmediata, antes de que su estado de salud se complique aún más.